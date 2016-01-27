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    • Ари: «То, что я лечился от тропической болезни, вызванной укусами комаров – правда»

    Ари: «То, что я лечился от тропической болезни, вызванной укусами комаров – правда»

    Нападающий «Краснодара» Ари, ранее выступавший за московский «Спартак», вспомнил, как несколько лет назад его перевели в дубль красно-белых за несвоевременное прибытие в расположение клуба, не поверив в рассказ о лечении от тропической болезни.

    «Это правда, что я лечился от тропической болезни, вызванной укусами комаров. Никогда не знаешь, откуда они нападут, комары эти. А если покусали, то все. Многие вообще умирают, если не получают лечения. Доктор запер меня на карантин, нужные лекарства были только в Форталезе. Я вернулся в «Спартак» с опозданием и был переведен в дубль.

    Обида на Карпина? Все, что было, прошло. Если когда-то он вновь будет моим тренером, то хорошо, без проблем, даже с радостью», – сказал Ари.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2016 17:45
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453910358
    Знаем-знаем, что бразилы любят задерживаться с отпуска, ага.
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    ologreds
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