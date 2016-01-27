Мутко: «Надеюсь, навсегда пропишем финал Кубка России в «Лужниках»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, как принималось решение о выборе места проведения финала текущего розыгрыша Кубка России. Также президент союза отметил, что в будущем планируется сделать московские "Лужники" постоянным местом проведения заключительного матча турнира.

"Мы определились с местом проведения финала Кубка, здесь было единогласное решение, проведем его в Казани, к дате немного позже вернемся, потому что 25 мая уже команда (сборная России) должна быть на сборе, а он назначен на 29-е. Надо будет эту дату перенести, в будущем будем делать все, чтобы не было таких переносов.

В перспективе мы определимся, надеюсь, что мы навсегда пропишем финал Кубка России в "Лужниках" после их реконструкции, это будет зависеть от ввода в строй "Лужников". Может быть, следующий Кубок уже проведем в "Лужниках", будет тестовое мероприятие. Все зависит от даты ввода в строй стадиона", - проинформировал Мутко.