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  • Мутко: «Надеюсь, навсегда пропишем финал Кубка России в «Лужниках»

Мутко: «Надеюсь, навсегда пропишем финал Кубка России в «Лужниках»

27 января 2016, 15:42
4

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о том, как принималось решение о выборе места проведения финала текущего розыгрыша Кубка России. Также президент союза отметил, что в будущем планируется сделать московские "Лужники" постоянным местом проведения заключительного матча турнира.

"Мы определились с местом проведения финала Кубка, здесь было единогласное решение, проведем его в Казани, к дате немного позже вернемся, потому что 25 мая уже команда (сборная России) должна быть на сборе, а он назначен на 29-е. Надо будет эту дату перенести, в будущем будем делать все, чтобы не было таких переносов.

В перспективе мы определимся, надеюсь, что мы навсегда пропишем финал Кубка России в "Лужниках" после их реконструкции, это будет зависеть от ввода в строй "Лужников". Может быть, следующий Кубок уже проведем в "Лужниках", будет тестовое мероприятие. Все зависит от даты ввода в строй стадиона", - проинформировал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Россия Мутко Виталий
Комментарии (4)
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Дагыстанец
1453902176
Ну и правильно зачем из москвы выезжать
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Igorello97
1453902807
Это плохо. Футбол только в Москве, что ли любят?
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Aztec58
1453908808
Странно это. блин. То совсем недавно заявляли, что проведение финала Кубка в регионах = это демократично и служит делу популяризации футбола, то теперь - Лужники и точка. Короче, на круги своя.
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