СМИ: срок сдачи «Зенит-Арены» перенесен

26 января стало известно, что сроки окончания строительства нового стадиона петербургского "Зенита" перенесены.

По условиям договора с ФИФА, "Зенит-Арена" должна была начать свою работу в мае текущего года, но, как сообщает издание Life78, завершится строительство лишь на 30 июня. После этого на арене будут проходить пуско-наладочные работы, которые займут как минимум полгода.

"Государственный контракт от 2013 года, заключенный между Комитетом по строительству и ЗАО "Инжтрасстрой" на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнению строительно-монтажных работ, предполагал окончание работ не позднее 15 декабря 2015 года. Однако за день до окончания контракт был продлен на 16 дней. А 29 декабря дополнительным соглашением его продлили до 30 июня 2016 года", – сообщил источник.