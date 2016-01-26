Канчельскис: «Ван Гаал будет сидеть в «МЮ», пока у руководства не кончится терпение»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о текущем положении дел «красных дьяволов».

«Что происходит с «МЮ»? Да ничего. Командой руководит тренер, с которым давно уже пора распрощаться. Но не думаю, что ван Гаал уйдет прямо сейчас. Сам он из такого клуба никогда не уволится, будет сидеть, пока у руководства не кончится терпение, – заявил Канчельскис.

После 23 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от идущего на первом месте «Лестера» на десять очков.