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    • Канчельскис: «Ван Гаал будет сидеть в «МЮ», пока у руководства не кончится терпение»

    Канчельскис: «Ван Гаал будет сидеть в «МЮ», пока у руководства не кончится терпение»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о текущем положении дел «красных дьяволов».

    «Что происходит с «МЮ»? Да ничего. Командой руководит тренер, с которым давно уже пора распрощаться. Но не думаю, что ван Гаал уйдет прямо сейчас. Сам он из такого клуба никогда не уволится, будет сидеть, пока у руководства не кончится терпение, – заявил Канчельскис.

    После 23 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от идущего на первом месте «Лестера» на десять очков.

    Источник: Газета.ру

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    26.01.2016 23:38
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    Комментарии (6)
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    mutabor0992
    1453843053
    Ну вот какой грамотей...Если такой умный,что же сам не тренируешь?
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    iiiiiws
    1453843635
    Мангалу п@@@й скоко и где околачивать как барабул л ьки на парашут у акционеров появятся так и слетит , а там глядиш кто из наших ло@о@бов заинтересуется .
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    джон базелон
    1453873578
    Всему миру понятно,что ЛВГ не справился,руководство потратило огромную сумму денег,купив при этом игроков не своего уровня(один Дармиан оправдал ожидания).Отпустили Ди Марию совершив огромную ошибку на мой скромный взгляд.Отправить тренера в отставку,поставить временно Гигза(не думаю,что станет хуже) и поискать хорошего тренера.
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    ologreds
    1694996341
    numo455994
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