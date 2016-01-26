«Вест Хэм» намерен взять Эменике в аренду

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский «Спартак», может продолжить свою карьеру в «Вест Хэме». Сообщается, что «молотобойцы» близки к тому, чтобы договориться с турецким клубом об аренде футболиста до конца сезона с первоочередным правом выкупа.

Помехой для осуществления трансфера на данный момент является то, что турки хотят получить компенсацию за отъезд 28-летнего форварда в столицу Англии. Ожидается, что все детали сделки в ближайшие 24 часа будут улажены, и нигериец отправится в Лондон для прохождения медицинского обследования.

Напомним, что первую половину сезона Эменике также провел в аренде, выступая за катарский «Аль-Аин», африканец в 15 матчах отметился девятью забитыми мячами.