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    «Вест Хэм» намерен взять Эменике в аренду

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский «Спартак», может продолжить свою карьеру в «Вест Хэме». Сообщается, что «молотобойцы» близки к тому, чтобы договориться с турецким клубом об аренде футболиста до конца сезона с первоочередным правом выкупа.

    Помехой для осуществления трансфера на данный момент является то, что турки хотят получить компенсацию за отъезд 28-летнего форварда в столицу Англии. Ожидается, что все детали сделки в ближайшие 24 часа будут улажены, и нигериец отправится в Лондон для прохождения медицинского обследования.

    Напомним, что первую половину сезона Эменике также провел в аренде, выступая за катарский «Аль-Аин», африканец в 15 матчах отметился девятью забитыми мячами.

    Источник: Skysports

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    26.01.2016 22:59
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