Петржела: «Если бы не лимит, вряд ли Жирков пригодился бы «Зениту»

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал о своем отношении к трансферу защитника московского "Динамо" Юрия Жиркова в санкт-петербуржский клуб. Напомним, что 32-летний футболист по заранее достигнутой договоренности должен будет присоединиться к сине-бело-голубым ближайшим летом после завершения сезона на правах свободного агента .

"Сложно сказать, усилит ли Юрий Жирков "Зенит". Давно не следил за его игрой, но помню его как талантливого футболиста. Конечно, было бы лучше, если бы пришел игрок моложе. В любом случае хорошо, что у него российский паспорт. Если бы не лимит на легионеров, вряд ли бы этот игрок пригодился "Зениту".

Мне кажется, что приобретение Жиркова рассчитано на следующего тренера. Уверен, что футболист не присоединится к команде в это трансферное окно", - сказал Петржела.