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    • Колосков: «Среди кандидатов на пост президента ФИФА есть два аутсайдера»

    Колосков: «Среди кандидатов на пост президента ФИФА есть два аутсайдера»

    Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков оценил шансы кандидатов на пост президента ФИФА. Напомним, что в выборах нового главы организации, которые пройдут 26 февраля, примут участие глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, принц Иордании Али бин аль-Хусейн, бывший министр по жилищному строительству ЮАР Токио Сексвале и бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань.

    "Есть два аутсайдера, с моей точки зрения, – Жером Шампань и Токио Сексвале, у остальных кандидатов на сегодняшний день примерно равные шансы. От того, как они сумеют за оставшийся месяц себя проявить, насколько они будут активны в продвижении своей кандидатуры, своей программы, и будут зависеть итоги голосования. После снятия Платини явного фаворита нет.

    Наверное, у Инфантино потенциально шансов больше, все-таки он европеец и человек достаточно известный в мировом футболе, многое практически сделал для того, чтобы европейский футбол оставался успешным. Опять же, будут решать представители всех федераций, так что все зависит от их активности, умения убедить делегатов в правильности их курса. Три кандидата имеют примерно одинаковые шансы", – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    26.01.2016 19:50
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