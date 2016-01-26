Эду: «Дзюба не понял, что его воспитал Карпин»

Бывший тренер «Спартака« по физподготовке Эду Домингес рассказал, что у бывшего наставника красно-белых Валерия Карпина были конфликты с нынешним форвардом «Зенита« Артемом Дзюбой.

«Дзюба был другим. Ему не нужно было много бегать на своей позиции. И да, у него действительно были проблемы с Карпиным.

В чeм? Бывает, что люди не подходят друг другу. Валера всегда требовал от Артeма большее. Артeм злился, сердился, считал, что к нему несправедливы. Но давайте вернeм время. Валера всегда хотел лучшего для Дзюбы, именно поэтому так строго к нему относился, подстeгивал. Я не удивлюсь, если нынешние успехи Дзюбы – это результат как раз той работы Карпина. Артeм вынужден был протестовать, доказывать, работать ещe лучше, возможно, назло – и сейчас он один из лучших форвардов в стране. Может, Дзюба этого до сих пор не понял, но именно Карпин его воспитал», — рассказал Домингес.

Напомним, что Карпин и Дзюба вместе работали несколько лет назад в «Спартаке».