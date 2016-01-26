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    Эду: «Дзюба не понял, что его воспитал Карпин»

    Бывший тренер «Спартака« по физподготовке Эду Домингес рассказал, что у бывшего наставника красно-белых Валерия Карпина были конфликты с нынешним форвардом «Зенита« Артемом Дзюбой.

    «Дзюба был другим. Ему не нужно было много бегать на своей позиции. И да, у него действительно были проблемы с Карпиным.

    В чeм? Бывает, что люди не подходят друг другу. Валера всегда требовал от Артeма большее. Артeм злился, сердился, считал, что к нему несправедливы. Но давайте вернeм время. Валера всегда хотел лучшего для Дзюбы, именно поэтому так строго к нему относился, подстeгивал. Я не удивлюсь, если нынешние успехи Дзюбы – это результат как раз той работы Карпина. Артeм вынужден был протестовать, доказывать, работать ещe лучше, возможно, назло – и сейчас он один из лучших форвардов в стране. Может, Дзюба этого до сих пор не понял, но именно Карпин его воспитал», — рассказал Домингес.

    Напомним, что Карпин и Дзюба вместе работали несколько лет назад в «Спартаке».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2016 15:45
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1453812682
    Ага,значит Дзюба уже тогда считал что отличный игрок?
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    Aztec58
    1453814066
    Артёмку воспитать невозможно, только обучить нескольким финтам. И всё!
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    REDWHITE_
    1453814675
    Он же дерево!!!
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    BAIv
    1453814864
    посмотрим что Дзюба будет показывать без передач Халка... будет большая проблема , медленный он очень, в него надо попасть мячом
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    sochi-2013
    1453817222
    В Ростове в него Калачев попадал, в Зените Халк,в сборной в него тоже попадают- может это он место выбирает, где в него попадают????
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    Диктор
    1453820086
    Дуб он и в Африке дуб.Да еще и гнилье предатель.
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    ologreds
    1694996343
    numo455960
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