Шнуров пригласил Уткина на работу в группу «Ленинград»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пригласил телевизионного комментатора Василия Уткина в свою группу.

"Есть ли шансы, что я приглашу Уткина в "Ленинград"? Конечно. Чем он сможет там заниматься? Ну группа "Ленинград" и занятия – это антитеза. Например, Василий Уткин выходит и объявляет: "А сейчас Василий Уткин и группа "Ленинград". И уходит.

Василий Уткин, я готов пригласить тебя в "Ленинград". Позвони мне, обсудим", – сказал Шнуров в эфире программы "КультТура".

Напомним, что Уткин был выведен за штат "Матч ТВ". После этого комментатор объявил о поисках нового места работы.