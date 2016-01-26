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    • Шейх Салман: «С нетерпением жду ЧМ-2018 в вашей многокультурной и захватывающей стране»

    Шейх Салман: «С нетерпением жду ЧМ-2018 в вашей многокультурной и захватывающей стране»

    Кандидат в президенты ФИФА шейх Салман Ибрагим Аль-Халифа заявил, что сделает все, чтобы ЧМ-2018 прошел в России.

    "Исходя из имеющихся у меня данных, нет никаких оснований полагать, что чемпионат мира в 2018 году пройдет не в России. Я уверен, что он состоится в вашей стране. И в том случае, если я буду избран президентом, сделаю все, чтобы так и случилось. Я знаю о невероятном прогрессе, уже продемонстрированном Россией при подготовке к чемпионату мира. И я с нетерпением жду момента, когда можно будет отпраздновать старт чемпионата мира в вашей многокультурной и захватывающей стране, будь то в качестве президента ФИФА или в качестве президента AFC. И то же самое я могу сказать о турнире, который пройдет в 2022 году в Катаре", – сказал Салман.

    Источник: Р-Спорт

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    26.01.2016 10:08
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Короче, хочет заручиться поддержкой РФС при голосовании, ага.
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    ologreds
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