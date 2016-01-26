Дмитрий Комбаров: «Про матч с ЦСКА думать еще рано»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что пока нет смысла думать о противостоянии с ЦСКА.

– «Спартак» провел первую игру на сборе, победил 1:0. Но нет ощущения, что маловато моментов? Вот ЦСКА, например, в первой же игре – со «Сьоном» – много комбинировал и красиво забивал.

– Не всегда, хорошо играя на сборах, получается хорошо играть и в сезоне. Думаю, наша первая игра была такой, какой и должна быть. Конечно, моментов не очень много, но главное – не получить травму, выполнить объем работы. Через игры набирать форму намного лучше, чем просто через бег.

– Вы в голове уже держите то, что чемпионат для вас возобновится матчем с ЦСКА?

– Еще рано об этом думать. Даже первый сбор не закончился. Думаю, на третьем станем готовиться не только к завершающей части сезона, но и конкретно к матчу с ЦСКА.