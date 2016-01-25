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    Паршивлюк: «Моя цель – выиграть титул со «Спартаком»

    Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк рассказал о своих целях в составе московского клуба.

    "Конечно, титул со "Спартаком". Хотелось бы поднять над головой Кубок России, а еще лучше – добиться победы в российском первенстве. Это цель номер один не только для меня, но и для всех ребят. За счет чего "Спартак" способен во второй части сезона подняться выше в турнирной таблице? Нам нужно чаще побеждать дома. В родных стенах мы потеряли непозволительно много очков.

    К тому же некоторые неудачи были, мягко говоря, незапланированными. В заключительном отрезке чемпионата постараемся взять как можно больше очков с командами, которые не относятся к грандам российского первенства. Иногда мы будто забываем, что чемпионаты выигрываются не только в матчах с большими командами – ЦСКА, "Зенитом", "Локомотивом", "Краснодаром", – сказал Паршивлюк.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.01.2016 21:23
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1453756628
    Пока лишь мечта.
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    GM
    1453762187
    А чё, ему "Кубок Соли" не дали в руках подержать?
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    ologreds
    1694996347
    numo455890
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