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    Карасев: «Колину не копирую, я стал лысеть с восьми лет»

    Арбитр Сергей Карасев прокомментировал сравнения с известным рефери Пьерлуиджи Коллиной.

    "Сравнения с Коллиной начались даже не от болельщиков, а от тех же самых судей. Говорят, есть сходство. Что по манере бега его копирую, по каким-то движениям руками. Меня это не раздражает. И специально я ничего не делаю, чтобы быть похожим на Коллину. Перед зеркалом точно никогда не стоял и не копировал. Но, если людям нравятся сравнения, пусть сравнивают.

    Лысых судей – миллион. Причем это не моя прихоть, что я без волос, так получилось с детства. Сначала было все нормально, но когда мне исполнилось восемь лет, что-то произошло. До сих пор мы не знаем, как и почему это случилось. У Коллины, кстати, то же самое – только в зрелом возрасте это случилось, после 20. Видимо, какое-то нарушение обмена веществ. А я просто в восемь лет стал лысеть. Потом лечился, но, к сожалению, никто не смог сказать причину и вылечить. Так что я не брею голову и ни в коем случае не копирую Коллину", – сказал Карасев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2016 17:51
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    Комментарии (4)
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    kvm
    1453734284
    да, трудно сравнить порядочного иностранца и это...
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    hellkid
    1453741224
    1. В заголовке некорректная фамилия. Пишется с двумя "Л". 2. " У Коллины, кстати, то же самое – только в зрелом возрасте это случилось, после 20. Видимо, какое-то нарушение обмена веществ." Своей неординарной внешностью Коллина обязан тяжёлой форме алопеции – заболевания, ведущего к полному или частичному выпадению волос. Он потерял всю шевелюру без остатка в течение 15 дней в 24-летнем возрасте.
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    Aztec58
    1453745662
    Понадеемся, что главное наказание у Карасёва ещё впереди, ага.
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    ologreds
    1694996349
    numo455870
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