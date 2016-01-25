Писарев: «Крицюк может попасть на Евро-2016»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал переход голкипера Станислава Крицюка из «Браги» в «Краснодар».

«Крицюк – очень хороший вратарь. Могу только поздравить «Краснодар» с отличной покупкой. Впервые я заметил Станислава в 2012-м, когда он еще играл в тольяттинской «Академии». Он запомнился профессионализмом. Крицюк чрезвычайно требователен к себе, причем это касается как тренировок, так и быта. Разумеется, меня привлекли и его вратарские качества, прежде всего прекрасная игра на линии. Все в порядке у него и с психологией – спокойный, уверенный в себе вратарь.



В сборной России высокая конкуренция: Акинфеев, Лодыгин… Это же футболисты наших сильнейших клубов. «Брагу» и «Зенит» сложно сравнивать. На мой взгляд, Крицюку как раз не хватало шага в топ-клуб. А «Краснодар» уже сейчас можно причислять к топ-клубам. Думаю, у него есть шансы и на попадание на чемпионат Европы. Теперь все вопросы к Слуцкому», – сказал Писарев.