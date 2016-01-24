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    • Терри: «Будем бороться за попадание в четверку, пока есть шансы»

    Терри: «Будем бороться за попадание в четверку, пока есть шансы»

    Защитник «Челси» Джон Терри поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (1:0) в поединке 23-го тура Премьер-Лиги. Капитан отметил характер своей команды, а также заявил, что «аристократы» будут до последнего сражаться за место в топ-4.

    «Прекрасные три очка, мы смогли подняться в турнирной таблице. В последних матчах мы постоянно играли вничью, поэтому сегодня нам была нужна победа.

    Сегодня мы отлично проявили себя в плане характера. После удаления соперник стал действовать ближе к своим воротам, мы включили высокий прессинг и стали отбирать мяч. Довольны тем, что победили.

    С турнирной точки зрения вероятны любые варианты. Любой может обыграть кого угодно. Это сильная лига, однако, у нас появятся неплохие шансы на попадание в топ-4, если мы сплотимся. Пока еще есть шансы, будем сражаться», – сказал Терри.

    Источник: BBC

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    24.01.2016 22:46
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