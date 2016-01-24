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    • Жоаозиньо: «Веду специальную тетрадку, куда записываю некоторые важные слова на русском»

    Жоаозиньо: «Веду специальную тетрадку, куда записываю некоторые важные слова на русском»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, намеревающийся получить российское гражданство, рассказал о том, как учит язык и приобщается к национальным традициям и культуре.

    — В прошлом году вы подали документы на получение российского гражданства. В какой стадии этот вопрос сейчас?

    — Мы ждем последних документов из Бразилии, которые должны закрыть вопрос. Пока всe не решится, я не хотел бы угадывать точные даты…

    — Не раз приходилось слышать от иностранцев, что русский язык очень сложный...

    — Общаться у меня получается лучше, чем писать. Хотя я веду специальную тетрадку, куда записываю некоторые важные слова на русском. Честно говоря, занимаюсь русским постоянно, но акцент сделал как раз на разговорном языке. Я учу историю, смотрю фильмы – так новые слова усваиваются лучше всего.

    — Какие фильмы смотрите?

    — Недавно закончил «Семнадцать мгновений весны». Классная серия фильмов: я очень много узнал из него и все понял.

    — Что вас впечатляет в России?

    — Это огромная страна. Как не впечатляться, когда ты находишься, например, у Кремля в Москве?

    — Известный комментатор предположил, что ваш патриотизм напускной, мол, бразильцам нужны только деньги, поэтому они меняют гражданство.

    — Давайте честно. В первую очередь я хочу сделать хорошо своему второму дому, «Краснодару». Люди очень много для меня сделали, поэтому мне важно стать россиянином, чтобы не подходить под лимит на легионеров. Во-вторых, я живу в России 5 лет, учу язык, знакомлюсь с традициями – и мне все нравится. Хочу здесь остаться после завершения карьеры. Если мне когда-то предложат остаться в Краснодаре и работать в клубе, это великолепно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2016 14:15
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    Комментарии (7)
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    Майор Дзагоев
    1453634591
    На редкость грамотные рассуждения
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1453637491
    все гастарбайтеры хотят получить гражданство РФ, страна превращается не понятно во что...
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    ologreds
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