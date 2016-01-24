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    • Санчес: «Если «Арсенал» станет чемпионом, возможно, сделаю татуировку»

    Санчес: «Если «Арсенал» станет чемпионом, возможно, сделаю татуировку»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал, что счастлив в своей команде. Чилиец считает, что в этом сезоне шансы «Арсенала» выиграть Премьер-лигу очень высоки.

    «Я очень счастлив в «Арсенале» и никогда не думал об уходе. В этом сезоне мы являемся самымми серьезными претендентами на титул. Это правда, что мы потеряли несколько очень важных очков, которые дали бы нам преимущество в турнирной таблице, но в целом мы проводим очень хороший сезон.

    Выиграть АПЛ было моей мечтой. Даже не знаю, что бы я сделал бы, если бы мы выиграли лигу. Возможно, татуировку!», – сказал Санчес.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.01.2016 11:32
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    Комментарии (4)
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    BlackMurder
    1453624473
    купола набей че)
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    DrDoom
    1453629177
    Я тоже задумывался
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    LMI
    1453701173
    Знает Алексис, что в этом году это делать точно не придется, ибо мы уж НИКАК чемпионами не станем. В этом году мы боремся за место в четверке и не более того.
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    ologreds
    1694996357
    numo455734
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