Санчес: «Если «Арсенал» станет чемпионом, возможно, сделаю татуировку»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал, что счастлив в своей команде. Чилиец считает, что в этом сезоне шансы «Арсенала» выиграть Премьер-лигу очень высоки.

«Я очень счастлив в «Арсенале» и никогда не думал об уходе. В этом сезоне мы являемся самымми серьезными претендентами на титул. Это правда, что мы потеряли несколько очень важных очков, которые дали бы нам преимущество в турнирной таблице, но в целом мы проводим очень хороший сезон.

Выиграть АПЛ было моей мечтой. Даже не знаю, что бы я сделал бы, если бы мы выиграли лигу. Возможно, татуировку!», – сказал Санчес.