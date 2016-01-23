Рейнгольд: «Верю, что «Спартак» встанет на ноги и начнет играть так, как я хочу»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал свое мнение о перспективах красно-белых в текущем сезоне.

«Может ли «Спартак» побороться за чемпионство? Да, может. Я виду маленькие улучшения. Маленькие, но они есть. Я могу приукрасить, но просто потому что я оптимист. И я верю, что моя любимая команда встанет на ноги начнет играть так, как я хочу.

Семь очков – отрыв небольшой. Проиграл лидер две игры и уже все потеряно. «Спартаку» же нужно выигрывать свои матчи. И первая цель «Спартака» – это игра с ЦСКА седьмого марта. Все должно упереться в этот матч. Так что, ребята, готовьтесь. Болельщики вас ждут, надеются на вас, так поддержите их. Да, я верю в «Спартак», – сказал ветеран «Спартака».

Напомним, «Спартак» по итогам осенней части чемпионата России занимает четвертую строчку в таблице, отставая от ЦСКА на семь очков. В поединке 19-го тура РФПЛ, который состоится седьмого марта, командам предстоит сыграть очную встречу.