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    • Рейнгольд: «Верю, что «Спартак» встанет на ноги и начнет играть так, как я хочу»

    Рейнгольд: «Верю, что «Спартак» встанет на ноги и начнет играть так, как я хочу»

    Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал свое мнение о перспективах красно-белых в текущем сезоне.

    «Может ли «Спартак» побороться за чемпионство? Да, может. Я виду маленькие улучшения. Маленькие, но они есть. Я могу приукрасить, но просто потому что я оптимист. И я верю, что моя любимая команда встанет на ноги начнет играть так, как я хочу.

    Семь очков – отрыв небольшой. Проиграл лидер две игры и уже все потеряно. «Спартаку» же нужно выигрывать свои матчи. И первая цель «Спартака» – это игра с ЦСКА седьмого марта. Все должно упереться в этот матч. Так что, ребята, готовьтесь. Болельщики вас ждут, надеются на вас, так поддержите их. Да, я верю в «Спартак», – сказал ветеран «Спартака».

    Напомним, «Спартак» по итогам осенней части чемпионата России занимает четвертую строчку в таблице, отставая от ЦСКА на семь очков. В поединке 19-го тура РФПЛ, который состоится седьмого марта, командам предстоит сыграть очную встречу.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.01.2016 18:31
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453575104
    Деда, что у тебя с головой? То в Спартаке бардак, то Спартак может побороться за чемпионство. Допинг, что ли принял на грудь?
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    ologreds
    1694996363
    numo455650
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