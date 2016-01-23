Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Хиддинк: «Чех – образец профессионализма»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением об игре бывшего голкипера синих Петра Чеха, ныне выступающего за «Арсенал».

    «Петр был и остается очень целеустремленным, амбициозным и обстоятельным в работе. Я помню, мы работали вместе, и он смотрел на монитор, думал о том, как стоял игрок, когда бил по мячу. Он всегда отслеживает стандарты и наблюдает, как игрок ставит ногу, как он будет бить, внешней или внутренней стороной, куда полетит мяч, закрутит он его вправо или влево. Такие вратари, пока они находятся в отличной физической форме, могут играть на высочайшем уровне много лет. Он образец профессионализма. Он уже доказал, что он один из лучших в мире», – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2016 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mlkritskiy
    1453565725
    ...который Челси пр*срали...!!!
    Ответить
    ologreds
    1694996364
    numo455635
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+