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    Ракитич: «Хотел бы увидеть в сборной Хорватии Месси»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что хотел бы увидеть в составе сборной Хорватии своего одноклубника Лионеля Месси.

    – Можете выбрать из нынешнего состава «Барселоны» кого-то одного для сборной Хорватии?

    – В «Барселоне» много великолепных игроков. У нас одна из лучших линий защиты в испанской лиге и фантастические полузащитники. Ну, а линия нападения «Барселоны», пожалуй, самая грозная в мире. Но для меня ответ на вопрос очевиден – это Месси. Думаю, он величайший футболист, когда-либо ступавший на поле, и играть вместе с ним – большая честь. Он заслужил пятый «Золотой мяч». Не думаю, что мы когда-нибудь еще увидим человека, достигшего таких высот в футболе. В ближайшие 50 лет точно.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.01.2016 13:45
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