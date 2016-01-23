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    Жиру отреагировал на критику в свой адрес

    Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру не сомневается в том, что ему удастся забить 30 мячей в нынешнем сезоне.

    Напомним, что в текущем сезоне за «Арсенал» француз уже забил 18 голов во всех турнирах, но критики по-прежнему не дают спуска форварду.

    «Я не сомневаюсь в том, что цель достижима. Я стараюсь давать все команде. Хочу выиграть с клубом титулы. Это самое главное для меня. А ненавистники будут всегда. Всегда будут люди, которые вас не любят. Это не имеет значения. Я не потеряю сон из-за наличия критиков. Хочется забить минимум 20 голов в Премьер-лиге. А во всех турнирах хочу достигнуть отметки в 25-30 голов. Это было бы приятно», – сказал он.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.01.2016 11:53
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    Забей во всех смыслах, ага!
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