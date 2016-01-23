Жиру отреагировал на критику в свой адрес

Форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру не сомневается в том, что ему удастся забить 30 мячей в нынешнем сезоне.

Напомним, что в текущем сезоне за «Арсенал» француз уже забил 18 голов во всех турнирах, но критики по-прежнему не дают спуска форварду.

«Я не сомневаюсь в том, что цель достижима. Я стараюсь давать все команде. Хочу выиграть с клубом титулы. Это самое главное для меня. А ненавистники будут всегда. Всегда будут люди, которые вас не любят. Это не имеет значения. Я не потеряю сон из-за наличия критиков. Хочется забить минимум 20 голов в Премьер-лиге. А во всех турнирах хочу достигнуть отметки в 25-30 голов. Это было бы приятно», – сказал он.