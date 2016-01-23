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Дзюба: «Португальским матом я владею в совершенстве»

23 января 2016, 11:01
17

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба доволен атмосферой в команде. По словам футболиста, он успел найти общий язык со всеми одноклубниками.

— Уже три человека сказали, что после ухода Тимощука вы — главный по вопросам атмосферы в коллективе.

— Спасибо ребятам, мне это льстит! Но мы просто все общительные. Понятно, что мой рот, наверное, в плане разговоров отдыхает меньше всех. Люблю пошутить, и если находятся люди, которые поддерживают юмор, то почему нет? Это залог хорошей атмосферы, это помогает перенести трудовые будни. Хотя у нас много веселых ребят, не я один.

— Объясните, как вы в жизни общий язык находите? Халк знает 20 русских слов, вы — 20 португальских. Этого достаточно?

— Ну, кстати, португальским матом я владею в совершенстве, могу экзамен сдавать! Наверное, громко будет сказать, что это какая-то химия, но мы друг друга действительно отлично понимаем.

Я вообще со всеми нашел общий язык. У меня замечательные отношения с Нету, с Ломбертсом, с Гараем, с Хави Гарсией, с Кришито, с Данни. Я поражен тому, насколько они классные! И это правда, я не вру. Если бы был кто-то козлом, я бы так и сказал, но таких нет.

С Халком мы просто больше всего взаимодействуем на поле, всегда на передовой и отлично понимаем друг друга. Трудно даже сказать, как. Мимика, разговоры. Его 10 английских слов, мои 10 португальских, его 2-3 русских. Можно объясниться. Наверное, я его чувствую. Знаю, что он будет сейчас делать на поле, куда прийти и у него, наверное, то же самое по отношению ко мне, – сказал Дзюба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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REDWHITE_
1453536300
Нормальный человек хвастается, что знает наизусть Есенина, Пастернака, а этот матом...
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zeni
1453539788
Молодчага ДзюбиньО ТАК ДЕРЖАТЬ!!
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Raxor
1453541623
чет больно нежно дзюба о халке рассказывает, уже в 3 интервью это заметил
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REDWHITE_
1453541920
Интересная вещь связана с игроками зенита... Долгополов убивает сою жену, Аршавин выгоняет свою жену с четырьмя детьми, Кержаков сажает свою жену в психушку, Дзюба на глазах своей жены занимается любовью с журналисткой Орзул...( а теперь еще любовь с хулком)).
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Pravdin_V
1453542221
Похоже твой рот не отдыхает не только от разговоров
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Сашка Охотник
1453546109
Дзюба пидор
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APchelov
1453548579
Уж кто и козёл в Зените, то это сам Дзюба! Спасибо, конечно, ему за годы, но всё-таки он в Зените - инородное тело
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Aztec58
1453548614
А не заняться ли Дзюбе политической журналистикой, а? Вот где козлиное поголовье.
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Snerg
1453549201
вот дебил ппц) да на португальском тоже пару слов матом,как и на английском)!!! ты овен русский мат для начала выучи, там мозгов то у бедного хватит ?))
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апоголлл
1453553309
дзюба.если-бы кто-то был козлом я так-бы и сказал.а так козел лишь я
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