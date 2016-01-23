Дзюба: «Португальским матом я владею в совершенстве»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба доволен атмосферой в команде. По словам футболиста, он успел найти общий язык со всеми одноклубниками.

— Уже три человека сказали, что после ухода Тимощука вы — главный по вопросам атмосферы в коллективе.

— Спасибо ребятам, мне это льстит! Но мы просто все общительные. Понятно, что мой рот, наверное, в плане разговоров отдыхает меньше всех. Люблю пошутить, и если находятся люди, которые поддерживают юмор, то почему нет? Это залог хорошей атмосферы, это помогает перенести трудовые будни. Хотя у нас много веселых ребят, не я один.

— Объясните, как вы в жизни общий язык находите? Халк знает 20 русских слов, вы — 20 португальских. Этого достаточно?

— Ну, кстати, португальским матом я владею в совершенстве, могу экзамен сдавать! Наверное, громко будет сказать, что это какая-то химия, но мы друг друга действительно отлично понимаем.

Я вообще со всеми нашел общий язык. У меня замечательные отношения с Нету, с Ломбертсом, с Гараем, с Хави Гарсией, с Кришито, с Данни. Я поражен тому, насколько они классные! И это правда, я не вру. Если бы был кто-то козлом, я бы так и сказал, но таких нет.

С Халком мы просто больше всего взаимодействуем на поле, всегда на передовой и отлично понимаем друг друга. Трудно даже сказать, как. Мимика, разговоры. Его 10 английских слов, мои 10 португальских, его 2-3 русских. Можно объясниться. Наверное, я его чувствую. Знаю, что он будет сейчас делать на поле, куда прийти и у него, наверное, то же самое по отношению ко мне, – сказал Дзюба.