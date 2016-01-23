Ван Гаал: «Мы все еще в чемпионской гонке»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал остается оптимистом и верит в то, что его команда сможет стать чемпионом Англии.

«Проблема в том, что нас опережают четыре клуба. Соответственно, нужно обойти каждую из этих команд, чтобы стать чемпионом. Это будет очень трудно, но все же возможно. Нужно верить, тогда шансы точно будут. Лидеры команды играют под огромным давлением. У нас был похожий момент в прошлом сезоне, когда мы играли с «Челси» на выезде под большим давлением и не смогли победить. Уверен, если бы мы взяли три очка в том матче, все сложилось бы иначе», — заявил голландец.

На данный момент «красные дьяволы» занимают пятое место в АПЛ, отставая от лидера на семь очков.