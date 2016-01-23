Клопп: «Мы не в Диснейленде, чтобы покупать все подряд»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что намерен рационально распоряжаться клубными деньгами.

«Нельзя просто сказать: «У нас есть деньги», и начать разбрасываться ими, покупая всех, кого хочешь. Всегда нужно обдумать решение. За деньги можно купить мусор, а можно оплатить ими правильный выбор. У нас есть деньги, но мы не в Диснейленде, чтобы покупать все, что хочется. У нас есть бюджет, и в его рамках мы работаем. Нам нужно сделать многое, клуб строится, и мы рассчитываем на долгосрочное развитие», – сказал Клопп.