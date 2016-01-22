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    Дзюба: «Мой рот в плане разговоров отдыхает меньше всех»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своей роли в поддержании хорошей атмосферы в команде.

    "Мы все общительные. Понятно, что мой рот, наверное, в плане разговоров отдыхает меньше всех. Люблю пошутить, и если находятся люди, которые поддерживают юмор, то почему нет? В хорошей атмосфере и с хорошими людьми всегда приятно общаться. Мы любим посидеть после ужина минут по 40, во время тренировок тоже перекидываемся. Это залог хорошей атмосферы, это помогает перенести трудовые будни. Хотя у нас много веселых ребят, не я один", – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.01.2016 23:45
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    Комментарии (4)
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    Диктор
    1453498438
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    grand-igor
    1453506616
    Мой рот в плане разговоров отдыхает меньше всех» МЫ В КУРСЕ ЧТО ТЫ БАЛАБОЛ!
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    ologreds
    1694996368
    numo455566
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