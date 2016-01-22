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    Попов: «Приезжие клубы ставят у нас на арене свой «автобус»

    Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал о причинах низкой результативности москвичей в домашних матчах, а также поделился впечатлениями от работы под руководством Дмитрия Аленичева.

    – Дома «Спартак» принимает соперников на новом стадионе, но при этом больше очков набирает на выезде. Парадокс?

    – Приезжие клубы ставят у нас на арене свой «автобус», и нам тяжело вскрывать оборону. А в гостях получается атаковать быстро – это наша стихия, – сказал Попов

    – Последние несколько лет весенняя часть сезона «Спартаку» не удавалась. Какие сейчас предчувствия? Не смущает, что Дмитрий Аленичев, как сторонник коротких сборов, решил не слишком нагружать команду?

    – Дмитрий Анатольевич тоже в прошлом большой футболист, который выигрывал Лигу чемпионов и выступал за большие клубы, а сейчас старается использовать этот опыт в «Спартаке». Это перспективный подход. Вот, к примеру, одна из тренировок прошла у нас на пляже. Она была просто шикарной. Настоящий тим-билдинг, да еще с пользой для организма. Топ!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2016 22:50
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    Комментарии (2)
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    swot1205
    1453534523
    это же мясной человек, вот и привносит передовой опыт от души с душою
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    ologreds
    1694996368
    numo455561
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