Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Спартак» много лет уже не брал золото, но когда-то это все равно произойдет»

    Мостовой: «Спартак» много лет уже не брал золото, но когда-то это все равно произойдет»

    Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не покинет команду, пока она не выиграет золотые медали чемпионата России.

    "Леонид Федун все правильно сказал! Человек многое сделал и делает для клуба. Чемпионство? "Спартак" много лет уже не брал золото, но когда-то это все равно произойдет. Рекорды устанавливаются, бьются, прерываются затяжные серии. Может быть, "Спартак" станет чемпионом в ближайшие два-три года.

    Чемпионства можно добиться прежде всего благодаря футболистам. Понятно, что есть и другие составляющие: атмосфера внутри команды, финансирование. Но основная ответственность лежит именно на игроках, они же играют!

    Кто знает, что лучше – пригласить звездных легионеров или взять воспитанников из академии. Другое дело, что хороших воспитанников еще нужно найти, их не так много. До сих пор вспоминаю, как Мурата Якина заклевали за то, что он делал упор на молодых футболистах. В одной игре чуть ли не пятерых на поле выпустил", – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2016 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    REDWHITE_
    1453481249
    ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЮСЬ
    Ответить
    Niko
    1453482124
    само собой.
    Ответить
    Taps
    1453486309
    Когда-то Спартак расформируют за ненадобностью.
    Ответить
    vyacheslaff
    1453486315
    Спиноза, блин
    Ответить
    кто там
    1453489269
    когда то Спартак возьмет чемпионство и тогда болелы спама уйдут в оффлайн. Но это уже совсем другая история.
    Ответить
    nemolod
    1453491194
    Для этого прежде всего нужна чемпионская игра,такая,какую команда в свое время показывала при Бескове и Романцеве!
    Ответить
    ologreds
    1694996370
    numo455537
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+