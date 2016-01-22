Мостовой: «Спартак» много лет уже не брал золото, но когда-то это все равно произойдет»

Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не покинет команду, пока она не выиграет золотые медали чемпионата России.

"Леонид Федун все правильно сказал! Человек многое сделал и делает для клуба. Чемпионство? "Спартак" много лет уже не брал золото, но когда-то это все равно произойдет. Рекорды устанавливаются, бьются, прерываются затяжные серии. Может быть, "Спартак" станет чемпионом в ближайшие два-три года.

Чемпионства можно добиться прежде всего благодаря футболистам. Понятно, что есть и другие составляющие: атмосфера внутри команды, финансирование. Но основная ответственность лежит именно на игроках, они же играют!

Кто знает, что лучше – пригласить звездных легионеров или взять воспитанников из академии. Другое дело, что хороших воспитанников еще нужно найти, их не так много. До сих пор вспоминаю, как Мурата Якина заклевали за то, что он делал упор на молодых футболистах. В одной игре чуть ли не пятерых на поле выпустил", – сказал Мостовой.