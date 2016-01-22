Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Калиниченко: «Спартак» нуждается в большом количестве новичков»

    Калиниченко: «Спартак» нуждается в большом количестве новичков»

    Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился своим мнением о шансах красно-белых на победу в чемпионате России в ближайшие годы.

    "Одному богу и руководителям страны известно, когда "Спартак" станет чемпионом. Без лоббирования тех или иных клубов в российском чемпионате не обходится, и в этих условиях красно-белым довольно сложно на что-то рассчитывать. Если все будет честно и "Спартак" начнет развиваться по немного иному вектору, то, возможно, в скором времени вернутся победы.

    Сейчас в команде достаточно много людей, которые засиделись, и их пора менять. Аленичев должен влить в команду свежую кровь, чтобы построить что-то новое. Старую собаку новым трюкам не научишь, потому "Спартак" нуждается в большом количестве новичков", – сказал Калиниченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2016 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1453478783
    Уж не с Украины ли? Помним-помним, Ващук, Василюк и прочий неликвид от Грозного.
    Ответить
    ologreds
    1694996370
    numo455534
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+