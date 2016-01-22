Ионов: «В «Динамо» нет никаких брожений внутри коллектива»

Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов, недавно продливший с бело-голубыми контракт до 2019 года, рассказал об атмосфере, которая царит внутри команды.

«В «Динамо» я уже достаточно долгое время, чувствую себя отлично, недавно продлил контракт. Сейчас приехали на сборы и начали подготовку к чемпионату и кубку. В «Динамо» я, можно сказать, в большей степени раскрылся. Прошлый год, игра в Лиге Европы сильно повлияла на это.

У нас очень хорошие отношения между ребятами в команде, нет никакого брожения коллектива. К тому, что пишут СМИ все относятся спокойно. Нам нужно просто не обращать на это внимание и выжимать максимум из каждой игры, чтобы добиваться результата», – отметил Ионов.