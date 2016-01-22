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    Опубликованы первые эскизы новой формы «Барселоны»

    В сети показали первые эскизы новой формы "Барселоны", в которой футболисты команды будут играть в следующем сезоне.

    Судя по эскизам, сине-гранатовые полосы на основной форме будут традиционными вертикальными, а не горизонтальными, как на форме этого сезона. Вторую и третью формы дизайнеры выполнили в одном цвете.

    Что касается титульного спонсора, то на изображениях указана компания Qatar Airways, но есть большая вероятность того, что со следующего сезона компания и клуб прекратят сотрудничество.

    Источник: Sport.es

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    22.01.2016 11:41
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    Комментарии (3)
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