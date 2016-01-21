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    Бывший футболист «Зенита» приговорен к 10 годам за убийство

    Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор ветерану «Зенита« Владимиру Долгополову, который обвинялся в убийстве своей жены.

    Суд приговорил Долгополова к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Владимир Львов заявил, что приговор будет обжалован в ближайшие два месяца.

    По данным следствия, Долгополов был задержан в Петербурге в сентябре 2014 года. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть протерпевшего).

    54-летний Долгополов большую часть своей карьеры провел в составе «Зенита». Он становился чемпионом СССР вместе с клубом в 1984 году. В 2007-2009 годах Долгополов работал в «Зените» начальником по работе с болельщиками, а позже был менеджером по работе с ветеранами клуба.

    Источник: Интерфакс

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    21.01.2016 15:54
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    REDWHITE_
    1453381228
    Вечно с зенитом какие-то страсти. Запретили бы его и все дела.
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    Тяп-Ляп.
    1453381520
    Настоящий БОМЖ!
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    Aztec58
    1453381644
    Да-а, нехорошо получилось. Будем посмотреть сколько получит по той же статье врач-убийца Ильяс из Белгорода.
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    ologreds
    1694996376
    numo455439
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