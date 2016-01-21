Подберезкин: «Переход в «Краснодар» был моей мечтой»

Новобранец «Краснодара» Вячеслав Подберезкин признался, что он всегда стремился перейти в стан «быков».

«Маленькая мечта осуществилась – перешел в «Краснодар». Работал, стремился – заметили. Агенты помогли, спасибо им. В команде есть ребята, знакомые по «Уралу», так что встретили тепло. Старался не обращать внимания на шумиху. Как агенты говорили, так и действовал. Об «Урале» могу сказать только хорошее, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол. Благодарен всем от президента до тренеров. Но отказываться от предложения «Краснодара» было нельзя – это шаг вперед.



В клубе есть все условия для того, чтобы расти. С Галицким общались, Сергей Николаевич встретил хорошо. Сказал, что верит. Варианты с другими клубами, может, и были, но я стремился именно сюда», – сказал Подберезкин.