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    • Песьяков: «Жена сказала, что могла родить прямо на матче «Спартак» – «Анжи»

    Песьяков: «Жена сказала, что могла родить прямо на матче «Спартак» – «Анжи»

    Голкипер "Спартака" Сергей Песьяков рассказал о своем возвращении из "Анжи".

    "Мне позвонил мой агент, предупредил. Потом уже новость сообщил спортивный директор "Анжи" Нарвик Сирхаев. Хотелось доделать начатое, помочь "Анжи" остаться в Премьер-лиге. Но и "Спартак" для меня – уже родной клуб. Тем более в Махачкале я жил один. Жена ведь беременная была. Родила, кстати, как раз после матча со "Спартаком", через четыре дня. Говорит, на стадионе так нервничала, что все могло случиться прямо там", – сказал Песьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2016 11:05
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    Комментарии (9)
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    Etiainen
    1453364632
    страсти то какие!
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    С-Пб on-line
    1453366340
    Нахер вот это рассказывать?
    Ответить
    Batiqol
    1453366476
    Натуре долбик.нам твоя жена не интересна ..ты лучшее скажи когда будешь пропускать от команд третий лиги
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    REDWHITE_
    1453368883
    Карпин наследство бездарное оставил, а сам смылся
    Ответить
    APchelov
    1453373109
    И это... в разделе главных новостей !!!!! Апупеть!
    Ответить
    Витус Беринг
    1453377165
    Та не может быть !!!
    Ответить
    Aztec58
    1453382726
    Уж пристройте его куда-нить, пусть Карпин забирает в Армавир.
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    ologreds
    1694996378
    numo455416
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