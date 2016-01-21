Песьяков: «Жена сказала, что могла родить прямо на матче «Спартак» – «Анжи»

Голкипер "Спартака" Сергей Песьяков рассказал о своем возвращении из "Анжи".

"Мне позвонил мой агент, предупредил. Потом уже новость сообщил спортивный директор "Анжи" Нарвик Сирхаев. Хотелось доделать начатое, помочь "Анжи" остаться в Премьер-лиге. Но и "Спартак" для меня – уже родной клуб. Тем более в Махачкале я жил один. Жена ведь беременная была. Родила, кстати, как раз после матча со "Спартаком", через четыре дня. Говорит, на стадионе так нервничала, что все могло случиться прямо там", – сказал Песьяков.