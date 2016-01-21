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    «Фиорентина» ведет переговоры по трансферу Сарате

    Аргентинский нападающий «Вест Хэма« Мауро Сарате может перейти в «Фиорентину«.

    «Мы ведем переговоры с «Вест Хэмом». Я сейчас нахожусь в Лондоне, чтобы найти решение по его трансферу. Это будет нелегко, но мы надеемся завершить переход на этой неделе. Мауро хочет покинуть Англию и ему нравится вариант с переходом в «Фиорентину». Сарате регулярно играет за «Вест Хэм», поэтому они не хотят его отпускать. Впрочем, наше желание – переход в «Фиорентину», – сказал агент и брат Сарате Роландо.

    По некоторым данным, сумма трансфера составит порядка 3 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне 28-летний Сарате провел 21 матч за «Вест Хэм» и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет 3 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2016 01:46
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Batiqol
    1453366273
    Да он уже закончился куда его берёте.надо нормального форварда
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    Batiqol
    1453366317
    Лучшее защитника возмите а то у вас там бардак
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    ologreds
    1694996379
    numo455391
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