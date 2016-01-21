«Фиорентина» ведет переговоры по трансферу Сарате

Аргентинский нападающий «Вест Хэма« Мауро Сарате может перейти в «Фиорентину«.

«Мы ведем переговоры с «Вест Хэмом». Я сейчас нахожусь в Лондоне, чтобы найти решение по его трансферу. Это будет нелегко, но мы надеемся завершить переход на этой неделе. Мауро хочет покинуть Англию и ему нравится вариант с переходом в «Фиорентину». Сарате регулярно играет за «Вест Хэм», поэтому они не хотят его отпускать. Впрочем, наше желание – переход в «Фиорентину», – сказал агент и брат Сарате Роландо.

По некоторым данным, сумма трансфера составит порядка 3 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Сарате провел 21 матч за «Вест Хэм» и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет 3 миллиона евро.