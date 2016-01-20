Пеннант будет выступать в Сингапуре

Известный английский полузащитник Джермейн Пеннант перешел в сингапурский «Тампинс Роверс», сообщает официальный сайт клуба.

Пеннант являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. Хавбек подписал с сингапурцами контракт до конца этого года и будет получать 28 тысяч долларов в месяц.

33-летний Пеннант за свою карьеру выступал за «Ноттс Каунти», «Арсенал«, «Уотфорд», «Лидс», «Бирмингем», «Ливерпуль«, «Портсмут», «Сарагосу», «Сток Сити», «Вулверхэмптон», «Пуна Сити» и «Уиган». 2-кратный обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость Пеннанта составляет 1,5 миллиона евро.