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  • Кандидат в президенты ФИФА: «В футболе нужна оранжевая карточка и четвертая замена»

Кандидат в президенты ФИФА: «В футболе нужна оранжевая карточка и четвертая замена»

20 января 2016, 12:22
7

Кандидат в президенты ФИФА Жером Шампань рассказал, какие новшества он хотел бы привнести в футбол.

"Я предлагаю много вещей. Нам нужно ввести правило, что только капитан команды может общаться с арбитром. Посмотрите, как сейчас игроки подбегают к арбитрам, кричат на них, это недопустимо. Например, в регби только капитан может обращаться к арбитру, и в случае нарушения этого правила назначается штрафной удар, так что такие вещи там не происходят. Также я предлагаю помимо желтой и красной карточек ввести оранжевую, которая будет на время удалять игрока с поля. Например, в хоккее существуют двухминутные удаления, чтобы можно было успокоить ситуацию, а не сразу удалять игрока до конца матча.

Также я выступаю за четвертую замену в дополнительных таймах, когда частенько команды спокойно доигрывают, ожидая серии пенальти. Ввод же в игру свежих игроков будет стимулировать команды идти вперед. Нужно отменить тройное наказание, когда игрок фолит в своей штрафной и получает удаление, пенальти и пропускает следующую игру, желтой карточки и пенальти будет достаточно. Наконец, я выступаю за введение видеотехнологий. Сейчас все больше стадионов оборудуются доступом к интернету, и любой человек со смартфоном может посмотреть, например, был ли офсайд или нет. Такой возможности нет только у главного арбитра. Так что нужно осторожно постепенно вводить эти технологии, шаг за шагом, и только во время остановок в игре", – отметил Шампань.

Источник: Р-Спорт
Европа
Комментарии (7)
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Parham
1453282273
НАСТОЯЩИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР!!!!!
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REDWHITE_
1453282501
тогда в зените капитанить будет хулк)) Он один всегда визжит на судью)
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Ден 781
1453282979
Ага, а если из за пределов штрафной зоны забьют гол, так считать его как за три гола. Какой бред
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Asbjorn
1453283035
Сифилис мозга
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Alex3920486
1453297890
А еще, если подыграл себе рукой, без развития событий, то можно..))) Пиз.ец просто!!!
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sochi-2013
1453299574
Оранжевая карточка= желтой+удаление на время, пока травмированный игрок находится вне поля. Было бы справедливо.
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Майор Дзагоев
1453302370
Все по делу. Дельные предложения. Еще было бы неплохо в случае пауз с видеопросмотрами останавливать время (только в этом случае, во всех остальных оставить по старинке)
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