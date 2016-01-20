Кандидат в президенты ФИФА: «В футболе нужна оранжевая карточка и четвертая замена»

Кандидат в президенты ФИФА Жером Шампань рассказал, какие новшества он хотел бы привнести в футбол.

"Я предлагаю много вещей. Нам нужно ввести правило, что только капитан команды может общаться с арбитром. Посмотрите, как сейчас игроки подбегают к арбитрам, кричат на них, это недопустимо. Например, в регби только капитан может обращаться к арбитру, и в случае нарушения этого правила назначается штрафной удар, так что такие вещи там не происходят. Также я предлагаю помимо желтой и красной карточек ввести оранжевую, которая будет на время удалять игрока с поля. Например, в хоккее существуют двухминутные удаления, чтобы можно было успокоить ситуацию, а не сразу удалять игрока до конца матча.

Также я выступаю за четвертую замену в дополнительных таймах, когда частенько команды спокойно доигрывают, ожидая серии пенальти. Ввод же в игру свежих игроков будет стимулировать команды идти вперед. Нужно отменить тройное наказание, когда игрок фолит в своей штрафной и получает удаление, пенальти и пропускает следующую игру, желтой карточки и пенальти будет достаточно. Наконец, я выступаю за введение видеотехнологий. Сейчас все больше стадионов оборудуются доступом к интернету, и любой человек со смартфоном может посмотреть, например, был ли офсайд или нет. Такой возможности нет только у главного арбитра. Так что нужно осторожно постепенно вводить эти технологии, шаг за шагом, и только во время остановок в игре", – отметил Шампань.