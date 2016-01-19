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    • Инфантино: «ФИФА следует подумать о проведении ЧМ в нескольких странах»

    Инфантино: «ФИФА следует подумать о проведении ЧМ в нескольких странах»

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о том, какие реформы нужны футболу. Напомним, Инфантино является одним из кандидатов на пост президента ФИФА.

    «ФИФА следует подумать о возможности организации чемпионатов мира не только в одной или двух странах, но и в целом регионе. В этом случае получить выгоду и удовольствие от проведения турнира смогут сразу несколько стран», – приводит слова Инфантино Associated Press.

    Также футбольный функционер поддержал введение видеотехнологий.

    «Нужно открытое обсуждение дальнейшего использования видеотехнологий с участием всех заинтересованных сторон. Должны быть опробованы все имеющиеся варианты. Следует подробно изучить, как технологии скажутся на течении игры».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2016 19:12
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