Инфантино: «ФИФА следует подумать о проведении ЧМ в нескольких странах»

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о том, какие реформы нужны футболу. Напомним, Инфантино является одним из кандидатов на пост президента ФИФА.

«ФИФА следует подумать о возможности организации чемпионатов мира не только в одной или двух странах, но и в целом регионе. В этом случае получить выгоду и удовольствие от проведения турнира смогут сразу несколько стран», – приводит слова Инфантино Associated Press.

Также футбольный функционер поддержал введение видеотехнологий.

«Нужно открытое обсуждение дальнейшего использования видеотехнологий с участием всех заинтересованных сторон. Должны быть опробованы все имеющиеся варианты. Следует подробно изучить, как технологии скажутся на течении игры».