Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Виллаш-Боаш: «Новые правила о легионерах – мое самое большое разочарование в России»

Виллаш-Боаш: «Новые правила о легионерах – мое самое большое разочарование в России»

19 января 2016, 19:00
11

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выделил основные негативные и положительные стороны своей работы в России. Напомним, по окончании нынешнего сезона португалец покинет «Зенит».

«Для меня самым главным разочарованием стали новые правила о легионерах. Я не думал, что правила могут поменять за несколько недель до начала чемпионата. Это нельзя принять, и такое не должно происходить. К сожалению, с нами это случилось и, можно сказать, это застало «Зенит» врасплох. Тем более, шесть месяцев до этого обсуждалось, что в чемпионате вообще не будет лимита на иностранных игроков. Для «Зенита» новые правила стали большим сюрпризом. Мы – команда, где играет больше всего иностранных игроков. Мы не смогли вернуться на трансферный рынок быстро, потому как изначально у нас были другие цели, совершенно противоположные новым правилам. Мы готовились к трансферному окну за год, и вдруг все меняется! Для меня это стало самым большим негативным моментом», – сказал Виллаш-Боаш.

В остальном, по словам наставника, он доволен российской частью своей карьеры.

«Все остальное мне понравилось и с профессиональной, и социальной стороны. В клубе ко мне все относились просто замечательно. Игроки, которые сейчас находятся в команде, действительно очень высокого уровня. У нас сильный командный дух. Ко мне относятся в клубе хорошо. В «Зените» прекрасная инфраструктура и условия для тренировок. Руководство клуба поддерживает нас. Поэтому хочется отдать что-то взамен. Вот почему мы так серьезно настроены на европейскую кампанию».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
REDWHITE_
1453220274
Опять заныл)))
Ответить
18JG
1453220716
О, Боже, опять! Как же ты заебал!!!
Ответить
Asbjorn
1453220829
Весь чемпионат скулит, пора было бы уже принять это,и оправданий не искать
Ответить
MagicArs
1453220943
Чего ожидать от команды в нынешней еврокампании, если ясно - тренер сваливает, и ему мало дела до достижений команды.
Ответить
plogtex
1453223410
Точные прогнозы, договорные матчи на www.safe-bet.info
Ответить
prtcs
1453226088
С Уралом и другими командами, вообще ни чего не смог бы сделать. Тренеришка.
Ответить
Ortaped79
1453226510
Боаш сам большое разочарование.Сууууккаааа.
Ответить
slavа0508
1453228745
Не Боушу уж ж а л о в а т ь с я у Зенита состав на две головы сильней чем у других,даже ЦСКА и близко не имеет такого состава,
Ответить
ЖОРРО
1453229499
Есть логика в его словах...
Ответить
zenitforever2015
1453241000
Вообще то он прав, но от этого не легче.
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
3
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
2
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
2
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
2
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+