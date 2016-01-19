Виллаш-Боаш: «Новые правила о легионерах – мое самое большое разочарование в России»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш выделил основные негативные и положительные стороны своей работы в России. Напомним, по окончании нынешнего сезона португалец покинет «Зенит».

«Для меня самым главным разочарованием стали новые правила о легионерах. Я не думал, что правила могут поменять за несколько недель до начала чемпионата. Это нельзя принять, и такое не должно происходить. К сожалению, с нами это случилось и, можно сказать, это застало «Зенит» врасплох. Тем более, шесть месяцев до этого обсуждалось, что в чемпионате вообще не будет лимита на иностранных игроков. Для «Зенита» новые правила стали большим сюрпризом. Мы – команда, где играет больше всего иностранных игроков. Мы не смогли вернуться на трансферный рынок быстро, потому как изначально у нас были другие цели, совершенно противоположные новым правилам. Мы готовились к трансферному окну за год, и вдруг все меняется! Для меня это стало самым большим негативным моментом», – сказал Виллаш-Боаш.

В остальном, по словам наставника, он доволен российской частью своей карьеры.

«Все остальное мне понравилось и с профессиональной, и социальной стороны. В клубе ко мне все относились просто замечательно. Игроки, которые сейчас находятся в команде, действительно очень высокого уровня. У нас сильный командный дух. Ко мне относятся в клубе хорошо. В «Зените» прекрасная инфраструктура и условия для тренировок. Руководство клуба поддерживает нас. Поэтому хочется отдать что-то взамен. Вот почему мы так серьезно настроены на европейскую кампанию».