«Челси» может отдать Мусонду в аренду

Полузащитник «Челси« Чарли Мусонда недоволен своим положением в команде и хочет сменить клуб.

Арендовать талантливого бельгийца готовы «Байер», «Лилль», «Райо Вальекано», «Фейеноорд», «Гронинген», АЗ и «Куинз Парк Рейнджерс». Кроме того, «Арсенал«, «Манчестер Юнайтед« и «Манчестер Сити« готовы заплатить за него 10 миллионов фунтов.

Впрочем, главный тренер «Челси» Гус Хиддинк хотел бы сохранить игрока в команде и дать ему возможность дебютировать в Премьер-лиге. В этом сезоне Мусонда выступает за молодежную команду «Челси», сыграл за нее 10 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.