«Зенит» не может договориться с Кокориным

«Зенит« продолжает переговоры с нападающим «Динамо« Александром Кокориным.

В данный момент стороны не могут договориться по финансовым вопросам. «Зенит» предлагает Кокорину зарплату в размере 3 миллионов евро, но форварда не устраивает такая сумма.

В данный момент 24-летний Кокорин получает в «Динамо» порядка 5,5 миллионов евро в год, но его контракт с клубом истекает летом. «Динамо», в свою очередь, хочет сохранить игрока, но предлагает ему только 2,5 миллиона. Такую же сумму, по некоторым данным, форварду готов платить и «Спартак«.