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    «Зенит» не может договориться с Кокориным

    «Зенит« продолжает переговоры с нападающим «Динамо« Александром Кокориным.

    В данный момент стороны не могут договориться по финансовым вопросам. «Зенит» предлагает Кокорину зарплату в размере 3 миллионов евро, но форварда не устраивает такая сумма.

    В данный момент 24-летний Кокорин получает в «Динамо» порядка 5,5 миллионов евро в год, но его контракт с клубом истекает летом. «Динамо», в свою очередь, хочет сохранить игрока, но предлагает ему только 2,5 миллиона. Такую же сумму, по некоторым данным, форварду готов платить и «Спартак«.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2016 15:16
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    Комментарии (32)
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    Обер-КанцлерЪ
    1453217723
    Даже бесплатно не нужен!!!
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    Taps
    1453217879
    Совсем оборзели, миллионеры хреновы ! В стране кризис, а всякие Кокорины выстёбываются. Пошёл он нахрен.
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    fakel-vrn
    1453218064
    молодец кокорин..шкури их..пока есть возможность!... наплевать на футбол..главное деньжат побольше срубить...вон капеллла как хорошо заработал...может и у тебя получиться
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    LOKO 4ever
    1453218276
    За что этот бревномет хочет такие бабосы??? Пусть вон едет в Чемпионшипе играет,хотя его туда не возьмет никто
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    Garrincha58
    1453219168
    пусть в мясную компанию идет
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    fakel-vrn
    1453219293
    какой умный пиар на кокорина... ))))).... то с арсеналом... сейчас с зарплатой...надо отдать должное его агентам.... свою зарплату они отрабатывают здорово!)
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    slam.
    1453221418
    В итоге Мамаев купит ;)
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    ВРЕМЯ и СТЕКЛО
    1453222429
    При нынешней ситуации в российском футболе Кокорин может позволить себе делать , что хочет.
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    m40
    1453222437
    Понять игрока можно- зарабатывает как может. Только вот кроме агента игрока и его родни такая позиция у остальных любителей футбола симпатии не вызывает. Мало того, что он просто не отрабатывает такую зарплату, так ещё его требование на фоне падения рубля выглядит просто издевательски- подавляющее большинство жителей страны получают зарплату в рублях....Поломается конечно, но все равно летом перейдет в Зенит, больше ему платить никто не будет.
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    ologreds
    1694996389
    numo455237
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