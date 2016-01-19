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    Макеев не думает об уходе из «Спартака»

    Защитник «Спартака« Евгений Макеев заявил, что он не собирается покидать клуб, несмотря на то, что стал реже играть в основном составе.

    «За все время, что я нахожусь в «Спартаке», никогда не было серьезных вариантов сменить команду. Мне нравится чемпионат Англии, считаю его самым сильным и, конечно, хотел бы поиграть там, но всерьез об этом не думаю.

    Я нормально отношусь к тому, что реже стал попадать в основной состав. Раньше постоянно менял позицию и получалось так, что играл везде и нигде одновременно. Тяжело, когда ты перестраиваешься, играя один матч на фланге обороны, а другой, к примеру, в центре.

    Сейчас в этом плане все более или менее стабилизировалось. Тренеры определили для меня позицию крайнего защитника и стало полегче. Работаем в направлении улучшения качества игры.

    Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы вернуться в сборную, но об аренде, как о способе получить больше игровой практики, не думаю. Мне сказали, что рассчитывают на меня в «Спартаке». Буду стараться оправдать ожидания тренерского штаба», – заявил Макеев.

    В нынешнем сезоне 26-летний Макеев провел шесть матчей в чемпионате России. Прошлым летом Макеевым интересовался «Анжи«.

    Источник: ТАСС

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    19.01.2016 14:47
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    Комментарии (5)
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    Nerlinger
    1453204275
    а зря
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    Витус Беринг
    1453205341
    Кто же от жёлудей так откажется ???!!!
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    Aztec58
    1453209498
    Какая Англия, блин, держись за Спартак, иначе только вниз вплоть до ФНЛ.
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    REDWHITE_
    1453212314
    пусть валит из Спартака
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    ologreds
    1694996389
    numo455234
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