Глушаков: «Нам нужно приостановить ЦСКА»

Полузащитник «Спартака« Денис Глушаков рассуждает о предстоящем начале сезона.

«Сейчас в голове подготовка – она важнее всех цифр и раскладов. Но первая игра действительно будет переломной – нам нужно приостановить ЦСКА и забраться ещe выше.

В конце ноябре мы стали лучше двигаться, вперeд побежали. Силы были. В начале сезона ведь тоже хорошо играли – а потом чуть сдулись. Всe волнами. Где-то ближе к зиме уже хорошо комбинировали, многое получалось. Главное – работа и движение», – сказал Глушаков.

Стоит отметить, что первый матч в этом году «Спартак» сыграет против ЦСКА в 19-м туре чемпионата России. Ориентировочно матч состоится 6 марта.