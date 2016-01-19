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    Глушаков: «Нам нужно приостановить ЦСКА»

    Полузащитник «Спартака« Денис Глушаков рассуждает о предстоящем начале сезона.

    «Сейчас в голове подготовка – она важнее всех цифр и раскладов. Но первая игра действительно будет переломной – нам нужно приостановить ЦСКА и забраться ещe выше.

    В конце ноябре мы стали лучше двигаться, вперeд побежали. Силы были. В начале сезона ведь тоже хорошо играли – а потом чуть сдулись. Всe волнами. Где-то ближе к зиме уже хорошо комбинировали, многое получалось. Главное – работа и движение», – сказал Глушаков.

    Стоит отметить, что первый матч в этом году «Спартак» сыграет против ЦСКА в 19-м туре чемпионата России. Ориентировочно матч состоится 6 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2016 12:43
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    Комментарии (9)
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    VVM1964
    1453197796
    ДАЖЕ НИЧЬЯ БЫЛ БЫ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ .
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    wornzax
    1453197856
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    vladimir-7
    1453198097
    Сам глушак играть в спортаке будет или его выгоняют из хлева?
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    vladimirtsar
    1453199933
    Что же вы всегда балоболите? Играть надо лучше и выкладываться по полной на поле,а не ЦСКА приостанавливать!
    Ответить
    CSKA №1
    1453201977
    Cпартак-ГАВНО
    Ответить
    chempion_cska
    1453206039
    Где "трофеи", бла, бла, бла...
    Ответить
    Виталич
    1453214721
    3.14здеть не мешки ворочать..
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    ologreds
    1694996389
    numo455223
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