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    • Аленичев: «Нынешний состав способен решать поставленные задачи»

    Аленичев: «Нынешний состав способен решать поставленные задачи»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что команда не нуждается в усилении состава перед весенней частью чемпионата.

    «Даже если никаких приобретений не будет, трагедии не случится. Та обойма игроков, которая есть у нас, в состоянии весной показать очень хороший, стабильный футбол. Тот, который мы показывали в последних матчах осенней части турнира. Кроме того, мы подключили игроков «Спартака-2», которые тоже горят желанием попасть в основной состав, конкурировать с основой. Считаю, что обойма из 25 человек, находящихся на сборах, способна решать задачу, поставленную перед клубом весной», – сказал Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.01.2016 20:19
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    Комментарии (5)
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    VVM1964
    1453139701
    С ЭТИМ СОСТАВОМ НА ЛЕ ЗАМАХИВАТЬСЯ БЕСПЕРСПЕКТИВНО .
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    Zeff
    1453154020
    7-место - максимум,
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    ologreds
    1694996393
    numo455165
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