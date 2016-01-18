Аленичев: «Нынешний состав способен решать поставленные задачи»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что команда не нуждается в усилении состава перед весенней частью чемпионата.

«Даже если никаких приобретений не будет, трагедии не случится. Та обойма игроков, которая есть у нас, в состоянии весной показать очень хороший, стабильный футбол. Тот, который мы показывали в последних матчах осенней части турнира. Кроме того, мы подключили игроков «Спартака-2», которые тоже горят желанием попасть в основной состав, конкурировать с основой. Считаю, что обойма из 25 человек, находящихся на сборах, способна решать задачу, поставленную перед клубом весной», – сказал Аленичев.