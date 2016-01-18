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    Муса: «Буду играть до 32 лет»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса признался, что он планирует завершить игровую карьеру в 32 года.

    «Мечты есть у каждого, в том числе и у меня. На данный момент я нахожусь в ЦСКА, и вместе нам надо идти вперед. Неважно, как долго буду здесь находиться — никто этого не знает, — но я должен провести это время как можно лучше. Стараюсь все время прибавлять, повышать производительность, потому что только таким образом можно двигаться вперед. Мы с ЦСКА идем вместе, и думаю, что впереди нас ждет большой совместный путь.

    Думаю, буду играть до 32 лет. Могу ли завершить карьеру в ЦСКА? Случиться может что угодно. Надо просто подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Когда говорил, что не вижу себя в футболе по окончании игровой карьеры, то не шутил абсолютно. Футбол забирает все мое время и поглощает меня всего целиком. Поэтому мне не удается побыть с семьей, наслаждаться общением с родными. Как только я закончу играть, никакой спортивной деятельностью больше не буду заниматься. У меня не будет никакого бизнеса, связанного с футболом или вообще со спортом. Просто вернусь домой и буду находиться в кругу своей семьи, отдыхая день за днем», — сказал Муса.

    Источник: Бобсоккер

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    18.01.2016 10:44
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    Комментарии (3)
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    REDWHITE_
    1453104963
    когда гинер паспорт отдаст, тогда и закончишь)
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    BlackMurder
    1453108145
    Эх сынок бери пример с императора рима!!!
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    ologreds
    1694996397
    numo455118
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