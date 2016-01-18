Ломбертс: «Русские относятся к приезжим с подозрением – наверное, остатки коммунизма»

Защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился своим мнением о России.

«Проблемы с расизмом? В Бельгии тоже такое было, затем к темнокожим стали спокойно относиться. Когда я был маленьким мальчиком и ходил на футбол, на поле бросали бананы. У России переходный период. Клубы проводят социальные кампании, но для улучшения требуется время. В России я чувствую себя как дома. Русские с подозрением относятся к новичкам и туристам – наверное, остатки коммунизма. Впрочем, стоит им вас узнать, и это очень теплые люди», – сказал Ломбертс в интервью бельгийской De Zondag.