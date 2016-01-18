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    • Ломбертс: «Русские относятся к приезжим с подозрением – наверное, остатки коммунизма»

    Ломбертс: «Русские относятся к приезжим с подозрением – наверное, остатки коммунизма»

    Защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился своим мнением о России.

    «Проблемы с расизмом? В Бельгии тоже такое было, затем к темнокожим стали спокойно относиться. Когда я был маленьким мальчиком и ходил на футбол, на поле бросали бананы. У России переходный период. Клубы проводят социальные кампании, но для улучшения требуется время. В России я чувствую себя как дома. Русские с подозрением относятся к новичкам и туристам – наверное, остатки коммунизма. Впрочем, стоит им вас узнать, и это очень теплые люди», – сказал Ломбертс в интервью бельгийской De Zondag.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 09:03
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Black Giz
    1453100043
    Остатки коммунизма у вас в головах!
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    neveldomha
    1453103943
    Такое ощущение, будто Коля живет где-то в дебрях Калужской области, а не в Санкт-Петербурге.
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    vhook
    1453104023
    кто бы про подозрительность говорил... Не знаю, как бельгийцы (не встречался), но англичане - это верх высокомерия и подозрительности (в основном), немцы получше - более приветливы и добродушны. Ну а пшеки и чехи - вообще отдельная история, надутые индюки...
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    REDWHITE_
    1453105021
    это он про вираж рассказал?)))
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    mayski
    1453110849
    немцы вон приняли у себя без подозрительности иноземцев. результат известен
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    APchelov
    1453113702
    Можно подумать, к нашим на западе относятся иначе
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1453251628
    Это фаза вырвана из контекста.Мало того,что автор опустил 2 АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ вопроса,так ещё и объеденил их воедино,убрав некоторые предложения.Могу с уверенностью в 100% сказать,что автор специально разжигает.А ещё он редкостный муд@к. Вот то,что было вырвано из контекста,а если точнее - обрезано: "Я чувствую себя здесь, как дома, да. Русские подозрительно относятся к чужакам и туристам. Наверное, это какие-то пережитки коммунизма, не знаю. Но когда они познакомятся с вами поближе – опустошат ради вас свой холодильник! И тогда вы поймете, что они очень теплые и гостеприимные люди."
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    GoldPlayFIFARus9
    1453251746
    А про расизм,это был абсолютно другой вопрос,и вот что было сказано перед этим: – После девяти лет жизни в Петербурге вы там просто герой. Как вы этого добились в клубе, известном своими болельщиками-ксенофобами? – Ну, я же белый, верно (смеется)? Если серьезно, то герой – это сильно сказано. Но меня считают своим, это верно. Фанатам импонирует мой стиль игры – меньше показухи, больше самоотдачи. Кроме того они видят, что я хорошо адаптировался к жизни в России. И я всегда защищаю их в прессе (смеется)!
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    ologreds
    1694996397
    numo455110
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