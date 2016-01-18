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    • Шмейхель: «Не думаю, что игрокам «МЮ» самим нравится то, во что они играют»

    Шмейхель: «Не думаю, что игрокам «МЮ» самим нравится то, во что они играют»

    Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель не считает, что победа над «Ливерпулем» (1:0) в 21 туре английской Премьер-лиги позволит подопечным Луи ван Гаала вернуться в чемпионскую гонку.

    «Я не думаю, что «МЮ» сможет выиграть титул. Не думаю, что команда достаточно хороша для этого. Не думаю, что им самим нравится то, во что они играют.

    «МЮ» очень сильно повезло с тремя очками в игре с «Ливерпулем». На мой взгляд Давид Де Хеа сыграл исключительно хорошо и был ключом к успеху «Манчестер Юнайтед» в этом матче, он удерживал команду в игре. А когда у тебя есть футболист такого класса, как Руни, очевидно, что в последнюю треть матча может случиться все что угодно. И это случилось.

    Если это и есть тот стиль, в котором должен играть «Манчестер Юнайтед» по мнению ван Гаала, то я не думаю, что они смогут выиграть чемпионат. В таком случае нужно рассчитывать на большое везение в каждой игре», – сказал Шмейхель.

    Источник: Goal.com

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    18.01.2016 01:49
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