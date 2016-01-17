«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

В прошлом туре обе команды синхронно разразились ничьими со счетом 3:3, поэтому ожидать уйму голов и в этот раз вполне можно. Кроме того, и «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпулю» нужно выправлять турнирное положение, биться только на победу, а ощущение дерби лишь усилит их настрой. В общем, нас ожидает настоящая битва.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 17:05, не пропустите!