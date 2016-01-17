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    • Орлов: «Мутко сказал, что будет пять легионеров, поэтому «Зениту» нужны все способные российские игроки»

    Орлов: «Мутко сказал, что будет пять легионеров, поэтому «Зениту» нужны все способные российские игроки»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим видением трансферной политики «Знеита».

    «Думаю, Оздоев нужен «Зениту». Сине-бело-голубым нужны все способные игроки, которые есть в России. Потому что Мутко же сказал, что будет пять легионеров. Пять. Понимаете? В свое время игроки со всей России пришли в «Спартак», и эта команда стала лучшей под руководством Романцева. Потому что через «Спартак» можно было уйти за границу. Вот и все. А человек ищет где лучше. И никуда от этого не уйдешь. И сегодня вот этот патриотизм, что «я останусь в своей команде»…» – сказал Орлов.

    Также комментатор сказал, что понимает желание Александра Кокорина покинуть «Динамо».

    «Я, например, Кокорина понимаю. «Динамо» на 11-м месте, если я не ошибаюсь. Как ему попасть в Лигу чемпионов? Или даже в Лигу Европы? Ему не попасть, а годы у него идут, он хочет играть. И что у него за партнеры остались в «Динамо»? «Динамо» развалилось как организация, они не состоятельны. Поэтому чего держаться за «Динамо»? У них все рушится. Если бы в «Зенит» пришел Жирков, кстати, вот реально это было бы усиление команды. Оздоев – не знаю. А вот если бы Жирков пришел зимой, это было бы усиление».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    17.01.2016 01:45
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sidul1
    1452987377
    mudko разваливает наш чемпионат
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    REDWHITE_
    1453007104
    своих надо растить, а не побираться по другим клубам, как бомжи
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    Inks
    1453020471
    Пусть лучше введут лимит на олигофренов в Правительстве!!!
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    alladin13
    1453025106
    Везде МуДко! Позовите Вия!
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    APchelov
    1453034723
    Это что, застольная речь Гены в новогоднюю ночь? Порою стыдно становится, что в одном городе живём
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    FanatSerj
    1453062591
    "Сине-бело-голубым нужны все способные игроки, которые есть в России." Ага у всех клубов игроков купите, создайте 16-ть зенитов и пусть играют в свой зенитовский чемпионат. )))
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    ologreds
    1694996404
    numo455006
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