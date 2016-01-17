Орлов: «Мутко сказал, что будет пять легионеров, поэтому «Зениту» нужны все способные российские игроки»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим видением трансферной политики «Знеита».

«Думаю, Оздоев нужен «Зениту». Сине-бело-голубым нужны все способные игроки, которые есть в России. Потому что Мутко же сказал, что будет пять легионеров. Пять. Понимаете? В свое время игроки со всей России пришли в «Спартак», и эта команда стала лучшей под руководством Романцева. Потому что через «Спартак» можно было уйти за границу. Вот и все. А человек ищет где лучше. И никуда от этого не уйдешь. И сегодня вот этот патриотизм, что «я останусь в своей команде»…» – сказал Орлов.

Также комментатор сказал, что понимает желание Александра Кокорина покинуть «Динамо».

«Я, например, Кокорина понимаю. «Динамо» на 11-м месте, если я не ошибаюсь. Как ему попасть в Лигу чемпионов? Или даже в Лигу Европы? Ему не попасть, а годы у него идут, он хочет играть. И что у него за партнеры остались в «Динамо»? «Динамо» развалилось как организация, они не состоятельны. Поэтому чего держаться за «Динамо»? У них все рушится. Если бы в «Зенит» пришел Жирков, кстати, вот реально это было бы усиление команды. Оздоев – не знаю. А вот если бы Жирков пришел зимой, это было бы усиление».