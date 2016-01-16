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    • ФФУ: «С большой долей вероятности финал ЛЧ в 2018 году примет Киев»

    ФФУ: «С большой долей вероятности финал ЛЧ в 2018 году примет Киев»

    Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов заявил, что Киев, скорее всего, примет финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

    "С большой долей вероятности Киев получит право проведения финала Лиги чемпионов 2018 года на "Олимпийском", поэтому над вопросами безопасности нам надо работать еще более тщательно. Хотя у нас уже есть опыт проведения таких крупных футбольных турниров, когда на Украине проводился Евро-2012, и мы в вопросах безопасности сработали на высоком уровне. Уверен, у нас есть все предпосылки и сейчас повернуться друг к другу лицом, засучить рукава и на высоком уровне подготовиться к 2018 году", – сказал Кочетов.

    Источник: Matchday.ua

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    16.01.2016 21:09
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