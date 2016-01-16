Витсель: «Мы могли бы больше отдавать себя на поле»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель оценил выступление сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

–​ «Зенит» занимает лишь шестое место в Премьер-лиге. С чем это связано?

– Это правда, что в чемпионате у нас не все так гладко в этом сезоне. Но в Лиге чемпионов мы добились невероятных результатов. Как это объяснить? Я сам не знаю.

– Возможно, вы чувствуете, что в команде поменялась атмосфера?

– Нет, это не так. В Лиге чемпионов у нас есть одна возможность, и мы забиваем. В чемпионате у нас таких возможностей гораздо больше, 10-15, но мы можем забить только один раз. Конечно, многое зависит от удачи. Но я соглашусь, что в некоторых играх мы могли бы сделать больше. Могли бы больше отдавать себя на поле.