Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Витсель: «Мы могли бы больше отдавать себя на поле»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель оценил выступление сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

    –​ «Зенит» занимает лишь шестое место в Премьер-лиге. С чем это связано?

    – Это правда, что в чемпионате у нас не все так гладко в этом сезоне. Но в Лиге чемпионов мы добились невероятных результатов. Как это объяснить? Я сам не знаю.

    Возможно, вы чувствуете, что в команде поменялась атмосфера?

    – Нет, это не так. В Лиге чемпионов у нас есть одна возможность, и мы забиваем. В чемпионате у нас таких возможностей гораздо больше, 10-15, но мы можем забить только один раз. Конечно, многое зависит от удачи. Но я соглашусь, что в некоторых играх мы могли бы сделать больше. Могли бы больше отдавать себя на поле.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996406
    numo454953
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+